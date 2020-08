Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in 36219 Cornberg

Fulda (ots)

Am 19.08.2020, gegen 01.30 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses im Ortsteil Rockensüß. Der Brand wurde durch einen Nachbarn entdeckt, der sich auf dem Nachhauseweg von einer Feier befand. Er klingelte an der Haustür und konnte die Bewohner noch rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam machen, so dass sich alle vier Familienmitglieder rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Möglicherweise wurde der Brand durch einen technischen Defekt eines elektronischen Gerätes verursacht. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch die alarmierte Feuerwehr aus Sontra verhindert werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt.

