Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mehrere Autos aufgebrochen

Rhede (ots)

Auf Fahrzeugteile wie Airbags, Bordcomputer und Navi-/Mediasyteme hatten es in der Nacht zum Montag Straftäter in Rhede abgesehen. Bislang sind drei Taten bekannt, die Tatorte liegen auf der Burloer Straße, dem Leo-Statz-Weg und der Hohenzollernstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

