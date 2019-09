Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Lkw

Wegberg-Petersholz (ots)

Aus einem Lkw, dieser stand an der Straße In Petersholz, stahlen Unbekannte ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, 1. September.

