POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 23.02.2019 bis 24.02.2019

Lastrup - Brand in Kindertagesstätte - Am Samstag, 23.02.2019, gegen 11:20 Uhr bemerkte ein am Olympiaweg wohnendes 6-jähriges Kind eine starke Rauchentwicklung bei der Kindertagesstätte an der Kolpingstraße in Lastrup und informierte sofort seinen Vater. Die nunmehr schnell herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr Lastrup konnte nur so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Erste Ermittlungen ergaben, dass bei der noch im Rohbau befindlichen Kindertagesstätte in einer Außenwand das Dämmmaterial aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Polizei lobt hiermit noch einmal den 6-jährigen Brandentdecker für sein aufmerksames und vorbildliches Verhalten.

Cloppenburg - Sachbeschädigung - In der Nacht von Freitag, 22.02.2019 und Samstag, 23.02.2019 kam es im gesamten Innenstadtbereich von Cloppenburg zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zwei Reklameschilder mutwillig zerstört und an der Friesoyther Straße ein Kassenhäuschen bei der dortigen Sportanlage beschädigt. Insgesamt entstand bislang ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstähle - Mehrere Kennzeichendiebstähle wurden am Samstag, 23.02.2019 bei der Polizei in Cloppenburg angezeigt. So entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, 22.02.2019 auf Samstag, 23.02.2019 in der Haistraße in Cloppenburg die jeweiligen hinteren Fahrzeug-Kennzeichen CLP-KO 222, OL-E 3645 und CLP-YM 475 und das vordere Kennzeichenschild CLP-NN 37. Auch in der Weichselstraße in Cloppenburg wurde das hintere PKW-Kennzeichen HF-JJ 59 vom Fahrzeug abmontiert. In der Warthestraße fehlte das hintere Kennzeichen CLP-JE 93 und an der Straße Am Galgenmoor wurde ebenfalls ein hinteres Kfz-Kennzeichen, hier: CLP-YR 583, entwendet. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Diebstahl von Werkzeug - In der Zeit von Freitag, 22.02.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.02.2019, 09:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Firmenfahrzeug diverse Werkzeuge im Wert von etwa 3.000 Euro. Der Citröen Jumper war im genannten Tatzeitraum in der Ziegelhofstraße in Cloppenburg ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Augenscheinlich wurde eine Fahrzeugtür auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Die Ermittlungen dauern an. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise unter der Rufnummer 04471-1860-0 geben können.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl - Am Samstag, 23.02.2019, um 22:20 Uhr wollten Beamte der Polizei Cloppenburg einen Radfahrer kontrollieren, der gleich mit zwei Fahrrädern im Stadtgebiet Cloppenburg unterwegs war. Der 39-jährige Cloppenburger versuchte noch, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Ein mitgeführtes Fahrrad war augenscheinlich aufgebrochen und wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

