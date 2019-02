Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 22.02.2019 bis 23.02.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Raub auf Einkaufzentrum - Mit schwarzen Sturmhauben maskiert betraten zwei bislang unbekannte Täter am Freitag, 22.02.2019, gegen 18:55 Uhr, während der Geschäftszeiten, ein Einkaufzentrum an der Sevelter Straße in Cloppenburg. Unter Vorhalt einer Pistole und eines Schlagstocks bedrohten sie die 52-jährige Angestellte und forderten die Herausgabe von Bargeld. Hierbei sprachen beide Täter akzentfreies Deutsch. Da die Mitarbeiterin nicht auf die Geldforderung einging, flüchteten die beiden Täter ohne Beute. Beim Verlassen des Geschäftes beschädigte einer der Täter noch die Eingangstür. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Beide Täter wurden als auffallend groß, über 1,90 m, beschrieben. Weiterhin waren sie dunkel gekleidet, wobei einer der Täter schwarze Handschuhe bei der Tatausführung trug. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Löningen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Am Freitag, 22.02.2019, um 21:50 Uhr befuhr eine 23-Jährige aus Wilhelmshaven mit ihrem PKW Opel, Corsa die Winkumer Straße in Löningen, Ortsteil Winkum von Menslage in Richtung Löningen. Aus bislang unbekannter Ursache kommt sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Freitag, 22.02.2019, gegen 15:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg einen 15-jährigen Cloppenburger. Dieser befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Kessener Weg in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 22.02.2019, um 17:20 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Lange Straße / Löninger Straße ein Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Garrelerin, eine 41-jährige Cloppenburgerin und ein 36-Jähriger aus Garrel befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKW Audi, Renault und Seat die Lange Straße in Richtung Löninger Straße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Auffahrunfall, wobei sich die Fahrerin des Renault leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

