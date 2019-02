Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel- Wohnungseinbruch In Barßel brachen bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 21. Februar 2019, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus am II. Hüllenweg ein und entwendeten vorgefundene Wertgegenstände. Die Täter begaben sich zunächst auf das Grundstück und drangen über eine hintere Zugangstür in das Einfamilienhaus aus. Hier durchsuchten sie Zimmer und Schränke. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Wer am Donnerstag, 21.02.2019, in Barßel im Bereich des II. Hüllenweges Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Einbruchdiebstahl in Verbindung stehen könnten, oder wer sonstige Hinweise geben kann wird gebeten, sich der Polizei in Barßel, Tel.: 04499 9430, oder in Friesoythe, Tel.: 04491 993160, zu melden.

Barßel- Schulzentrum beschädigt In der Nacht von Mittwoch, 20. Februar 2019, auf Donnerstag, 21. Februar 2019, wurde in Barßel die Glasscheibe einer Eingangstür zum Schulzentrum an der Westmarkstraße beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Barßel unter 04499 9430.

