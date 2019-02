Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf- Diebstahl an Lkw Am Donnerstag, 21.Februar 2019, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Holdorf, Zum Hansa-Center, die Seitenverkleidung /Abdeckung der Luftzufuhr zum Lufteinlass einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug war auf dem Lkw-Parkplatz des dortigen Autohofes abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Holdorf entgegen, Tel.: 05494-1536

Vechta- Einbruch in Wohnhaus Am Donnerstag, 21. Februar 2019, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Vechta, Paul-Keller-Straße zunächst die nach außen führende Küchentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Anschließend machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen und konnten sich so Zutritt zu den Räumen des Einfamilienhauses, verschaffen, die sie durchsuchten. Ob etwas entwendet kann noch nicht abschließend gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta, Tel.: 04441-9430.

Holdorf- Versuchter Wohnungseinbruch Am Donnerstag, 21. Februar 2019, gegen 01.30 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an der Hauseingangstür eines Wohnhauses am Krusenkamp zu schaffen. Als der Hund anschlug, ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Holdorf in Verbindung zu setzen, Tel.: 05494-1536.

