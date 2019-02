Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 23.02.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Überladung/ Untersagung der Weiterfahrt

Am 22.02.2019; 22:15 Uhr, wurde in 49424 Goldenstedt, Barnstorfer Straße, ein Klein-LKW festgestellt, der von Hamburg kommend Altkleidung transportierte. Da das Fahrzeug bis unters Dach mit Bekleidung geladen war, wurde das Fahrzeug verwogen. Hierbei stellt sich heraus, dass das zulässige Höchstgewicht um mehr als 40 Prozent überschritten war. Anstelle der zul. 3500 kg brachte das Fahrzeug 5060 kg auf die Waage. Dem 47-jährigen rumänischen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, so dass ein zweites Fahrzeug aus Hamburg kam, um die überschüssige Kleidung aufzunehmen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und gegen den verantwortlichen Arbeitgeber ein Gewinnabschöpfungsverfahren.

Dinklage - Gewässerverunreinigung

Die Polizei hat am Freitagmittag die Ermittlungen zu einer Gewässerverunreinigung aufgenommen. Auf dem Stegebach in Dinklage wurde ein Ölfilm festgestellt. Im Bereich des Riedenweges konnten Mitarbeiter des Landkreises Vechta größere Verunreinigungen feststellen. Eine Säuberung des Gewässers wird veranlasst. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizei Lohne kontrollierten am Freitagmorgen in Dinklage, Auf dem Hövel, einen 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Dinklage. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss von illegalen Drogen. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

