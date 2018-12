POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Steinfurt (ots) - Greven, Altenberger Straße, Westerode Sonntag, 02.12.2018, 13:43 Uhr

Eine 30jährige PKW-Fahrerin aus Altenberge befuhr aus Altenberge kommend mit ihrem Opel Corsa die Altenberger Straße in Fahrtrichtung Greven. Neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt ihre nicht durch einen Kindersitz gesicherte 6jährige Tochter. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt die Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt über den Grünstreifen und gerät von dort in den Gegenverkehr. Hier kollidiert sie mit dem Mercedes eines 23 Jährigen aus Nordwalde, der zusammen mit einem 44jährigen Beifahrer in Fahrtrichtung Altenberge unterwegs war. Bei dem Unfall wurde die 30 Jährige leicht verletzt. Ihre 6jährige Tochter überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Auch die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

