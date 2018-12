POL-ST: Greven, Schwerer Verkehrsunfall (II)

Steinfurt (ots) - Verkehrsunfall mit einer tödlich und einer lebensgefährlich verletzten Person Greven, Emsdettener Damm (B481) Sonntag, 02.12.2018, 11:18 Uhr

Ein 23jähriger PKW-Fahrer aus Emsdetten befährt aus Richtung Emsdetten kommend mit einem PKW VW den Emsdettener Damm in Fahrtrichtung Greven. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Fahrer auf regennasser Fahrbahn in Schleudern und kollidiert im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Klein-Bus. Der 23jährige PKW-Fahrer erliegt an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 16jährige Beifahrerin aus Lengerich wird mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Uni-Klinikum nach Münster verbracht. Der Fahrer des Klein-Busses, der nicht mit Fahrgästen besetzt war, erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 38.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme (3 Std.) wurde die Fahrbahn durch die Polizei gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig abgeleitet.

