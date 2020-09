Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mieterin bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05:45 Uhr bemerkte die Mieterin einer Wohnung an der Brinkmannstrasse in Nette einen Brand in ihrer Wohnung. Glücklicherweise konnte sie sich eigenständig zu einem Nachbarn retten, der dann die Feuerwehr verständigte.

Die Frau wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die brennenden Einrichtungsgegenstände zügig löschen. Der Schaden durch die enorme Rauch- und Rußentwicklung ist allerdings erheblich.

Im Einsatz waren 30 Kräfte der Feuerwache 9 ( Mengede) , Feuerwache 5 (Marten), des Löschzug 20 (Nette) der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Pressestelle

Oliver Körner

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell