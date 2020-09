Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin (04.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 62 Jahre alte Fußgängerin, die am Freitagnachmitttag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Königstraße / Alleenstraße bei grüner Fußgängerampel die Königstraße in Richtung des dortigen Hotels überquerte.

Die 57 Jahre alte Lenkerin eines BMW X3 befuhr die Alleenstraße aus Richtung Neuhausen ob Eck in Fahrtrichtung Wöhrdenbrücke und bog an der genannten Kreuzung nach links in die Königstraße in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei übersah sie die die Fahrbahn überquerende Fußgängerin.

Die Fußgängerin wurde durch den BMW der 57-Jährigen angefahren und dabei auf die Fahrbahn gestoßen. Die bei dem Sturz erlittenen Verletzungen erforderten keinen Einsatz eines Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell