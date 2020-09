Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (TUT-Nendingen) Einbruch in ein Wohngebäude (05.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Halldorfer Straße, der am Samstagabend im Zeitraum von 17.30 bis 22.30 Uhr begangen wurde. Unbekannte Täter drangen in diesem Zeitraum gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Wohngebäude ein. Sie erbeuteten nach der Durchsuchung der Wohnräume Schmuck, Uhren und Bargeld im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro.

Personen, die im Bereich des Tatortes Beobachtungen machten und der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Informationen zum Einbruchsschutz werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ bereitgestellt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz erreichen Sie unter der Fernsprechnummer 07461 941-153.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell