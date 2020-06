Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200616 - 0586 Frankfurt-Gutleutviertel: Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(lu) Am Sonntagnachmittag kam es im Frankfurter Gutleutviertel zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Der 29-jährige Fahrradfahrer erlitt in der Folge schwere Verletzungen.

Gegen 16:50 Uhr befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die 35-jährige Fahrerin eines Pkw, Mini Cooper, die Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der 29-jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rennrad die Windmühlstraße in Richtung Mainufer. Nach Angaben mehrerer Zeugen soll der 29-Jährige an der Kreuzung zur Wilhelm-Leuschner-Straße die rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet und seine Fahrt ungebremst fortgesetzt haben. Im Kreuzungsbereich stieß das Fahrrad schließlich mit dem Pkw zusammen. In der Folge stürzte der 29-Jähige und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der 29-jährige Frankfurter wurde unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht und wird dort aktuell noch behandelt. Nach Aussagen der Zeugen trug der Fahrradfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.

Die 35-jährige Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut.

