Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Fahrradunfall bei Wismar

Rostock/Wismar (ots)

Am 06.04.2020 um 18:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Wismar nach Steffin (Landkreis Nordwestmecklenburg) gerufen. Radler hatten zuvor über Notruf mitgeteilt, dass sie auf dem fahrbahnbegleitenden Radweg neben der B106 einen gestürzten Radfahrer gefunden haben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes konnte wenig später nur noch der Tod des 47jährigen Mannes aus Wismar, der in Rumänien geboren wurde, festgestellt werden. Da bisher keine Zeugen des tödlichen Sturzes bekannt gemacht werden konnten, bittet die Polizei an dieser Stelle dringend um Hinweise zu möglichen Beobachtungen. Es ist davon auszugehen, dass der Mann zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr aus Richtung Dorf Mecklenburg kommend in Richtung Wismar gefahren ist. Auf Höhe des auffälligen gelben Gebäudes der Wohngruppe Felicitas stürzte der Radfahrer aus bisher unklarer Ursache. Der Verunglückte trug eine schwarze Lederjacke, eine Jeanshose und weiße Turnschuhe und keinen Fahrradhelm. Hinweise zum möglichen Fahrverhalten vor dem Unfall bzw. zum Sturz selbst können jederzeit im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841-2030 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden. Im Auftrag Silke Janke Polizeihauptkommissarin Polizeihauptrevier Wismar

