POL-KN: (Ludwigshafen

Landkreis Konstanz) Exhibitionist festgenommen (04.09.2020)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitag gegen 19 Uhr der Polizei einen Exhibitionisten, der in der Hafenstraße hinter einer Bank onanierte und dabei Personen beobachtete, die auf der Wiese lagen. Die Person wurde wie folgt beschrieben: dunkler Rucksack, graue Stoffmütze, weißes Oberteil und dunkle Hose. Eine Polizeistreife konnte anhand der Personenbeschreibung den Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums feststellen und vorläufig festnehmen. Hierbei räumte der 59-Jährige ein, am Hafen gewesen zu sein, bestritt jedoch, onaniert zu haben. Zur Klärung des Sachverhalts bittet der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07773/920017 zu melden.

