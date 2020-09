Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Schlägerei in Höllturmpassage (06.09.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen vier noch unbekannte und eine bekannte Person/en, die am Sonntag gegen 3 Uhr in der Höllturmpassage zwei junge Männer geschlagen haben sollen. Die zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren standen gemäß dem aktuellen Ermittlungsstand vor einer Bar, als vier Jugendliche die Treppe in der Passage hinaufkamen und sich zu den Geschädigten stellten. Ein fünfter Jugendlicher kam aus der Bar und stellte sich zu seinen vier Freunden. Im weiteren Verlauf kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den zwei Geschädigten und den fünf Jugendlichen, in deren Verlauf alle Fünf auf die Geschädigten mit Fäusten einschlugen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Durch die Faustschläge erlitten die Geschädigten leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei Personen in der Seestraße festgestellt werden. Eine Person flüchtete beim Erkennen des Streifenwagens sofort. Bei der zweiten handelt es sich um einen der Tatverdächtigen. Die geflüchteten Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: blonde Haare, Camouflage Pullover. 2. Person: etwas dicker, schwarzes T-Shirt. 3. Person: blonde Haare zu einem Zopf gebunden, schwarz-rot-weiße Jacke. 4. Person: klein, dick, schwarze Haare und Bart, orangenes oder rotes T-Shirt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell