Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/Lkrs. KN) Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Schaden (07.09.2020)

Eigeltingen (ots)

Aufgrund Unachtsamkeit hat eine 19-jährige Streetscooter-Fahrerin am Montag gegen 11 Uhr in der Straße "Öschleweg" beim Rangieren einen ordnungsgemäß parkenden BMW touchiert. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

