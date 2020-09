Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nackter Mann mit Kind auf dem Arm verursacht Großeinsatz (05.09.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein psychisch angeschlagener Mann rief am Samstagvormittag gegen 10 Uhr ein größeres Aufgebot von Polizei und Rettungswagen in der Friedrichstraße auf den Plan. Personen hatten den Rettungsdienst verständigt, da dort ein nackter Mann mit einem blutverschmierten Kleinkind auf dem Arm, laut schreiend und zu Fuß, unterwegs war. Wie sich herausstellte, hatte sich der 29-Jährige in seiner Wohnung verletzt. Er war dann unbekleidet auf die Straße gelaufen, wobei er ein 3-jähriges Kind aus seiner Familie auf dem Arm hielt. Ein Arzt konnte den Verletzten an Ort und Stelle erstversorgen und dann die Unterbringung in einer Klinik veranlassen. Das Kind war unverletzt und wurde von Angehörigen in Empfang genommen.

