POL-ME: Duo entwendet 85-Jähriger Schmuck - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2006169

Am Donnerstagvormittag (25. Juni 2020) verschaffte sich ein derzeit noch unbekanntes Betrüger-Duo Zugang zum Haus einer 85-Jährigen an der Feldstraße in Ratingen, wo sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 11:00 Uhr hielt sich eine 85-Jährige vor ihrem freistehenden Einfamilienhaus an der Feldstraße in Ratingen-Ost auf, als sie von einem ihr unbekannten Mann auf vermeintlich defekte Dachziegel auf ihrem Dach angesprochen wurde. Der hilfsbereit wirkende junge Mann führte einen Baustelleneimer mit sich und bot an, den Schaden unmittelbar beheben zu können. Während er das Haus betrat, wurde die Seniorin von einem weiteren Mann angesprochen und in ein belangloses Gespräch verwickelt. Nur kurze Zeit später verließ der angebliche Handwerker ihr Haus und entfernte sich, gemeinsam mit ihrem Gesprächspartner, in unbekannte Richtung.

Erst im Anschluss stellte die 85-jährige Ratingerin fest, dass Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet worden war. Sie informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Täter können von ihr folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person (Handwerker)

- circa 25-30 Jahre alt - circa 160cm groß - bekleidet mit einem weißen T-shirt

2. Person (Gesprächspartner)

- über 40 Jahre alt - circa 180cm groß - graue Haare - normale Statur - bekleidet mit einem roten T-shirt

Noch im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ein weiterer, gleichgelagerter Vorfall, in unmittelbarer Tatortnähe gemeldet. Auch hier hatte ein circa 30-jähriger Mann eine 89-Jährige an ihrer Wohnanschrift an der Feldstraße auf eine vermeintlich notwendige Reparatur ihres Daches angesprochen. Die resolute Dame hatte dem Mann jedoch den Zutritt zu ihrem Haus verweigert und folgerichtig die Polizei informiert. Der Mann hatte sich in einem dunklen Kleinwagen mit Dortmunder Städtekennung (DO- ?) von der Tatörtlichkeit entfernt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten das Duo im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zur Identität, Herkunft oder dem Verbleib der flüchtigen Beschuldigten, dem dunklen Kleinwagen mit Dortmunder Städtekennung oder sonstige tatrelevante Hinweise zu dem Geschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

