Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. TUT) Mercedes Benz beschädigt und geflüchtet (06.09.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Sonntag im Zeitraum von 11.00 bis 14.30 Uhr in der Straße "Deibhalde" im Bereich des östlichen Randes des dortigen Wohngebietes ereignet hat. Der unbekannte Lenker eines vermutlich weiß lackierten Pkw fuhr in diesem Bereich vermutlich rückwärts von einem Stellplatz und stieß hierbei gegen die linke Fahrzeugseite eines auf der gegenüberliebenden Straßenseite geparkten, schwarz lackierten Mercedes-Benz A200 mit Offenburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

