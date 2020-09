Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken ein geparktes Auto angefahren (05.09.2020)

Mönchweiler (ots)

Ein betrunkener Autofahrer rief am Samstag gegen 17.30 Uhr, in der Fichtenstraße die Polizei auf den Plan. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer streifte mit seinem Außenspiegel einen anderen Außenspiegel eines dort geparkten VW Golf Cabriolets. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Unfallverursacher, der sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte. Er war nicht in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, seinen Opel musste er an der Kontrollstelle abstellen. Der Mann gab seinen Führerschein ab. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

