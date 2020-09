Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Versuchter Wohnungseinbruch (05.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Wohnungseinbruch zwischen Donnerstag und Samstagnachmittag in der Dietentalstraße. Unbekannte versuchten, die Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen, und so in das Wohnhaus zu gelangen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

