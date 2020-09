Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunken mit dem Auto unterwegs (06.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Auswirkungen von Restalkohol unterschätzt hat ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Sonntag gegen 11 Uhr in der Alleenstraße. Die Polizei kontrollierte einen 25-Jährigen, wobei den Beamten Alkoholgeruch auffiel. Der Mann gab glaubhaft an, dass er in der vorangegangenen Nacht bei einer Feier war und sich dann zu Bett begeben hatte. Trotzdem zeigte ein Alkoholtest jetzt noch einen Wert von deutlich über 1 Promille an. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, seinen Audi 80 musste er an der Kontrollstelle stehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

