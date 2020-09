Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Lkrs. RW) Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht (06.09.2020)

Hardt (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntag gegen 23.30 Uhr, in der Weilerstraße gewaltsam in eine Firma einzudringen. Mit einer langen Leiter stieg er auf das Dach des Gebäudes, lief von dort aus zu einem Fenster des Lagerraums und versuchte dies einzuschlagen. Vermutlich ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete, als die Alarmanlage auslöste. Am beschädigten Fenster entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell