POL-KN: (Villingendorf/Lkrs. RW) 30-Jähriger verursacht Schaden von mehreren tausend Euro (06.09.2020)

Villingendorf (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, an der Kreuzung Hauptstraße/Teufenstraße ereignet hat. Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Hauptstraße, bog nach links in die Teufenstraße ab und kam hierbei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Peugeot prallte gegen einen Zaun und anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Dieses knickte um und beschädigte ein im Innenhof hinter dem Zaun stehendes Wohnmobil. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der 30-Jährige davon. Am Abend meldete sich der 30-Jährige bei der Polizei und gab an, mittags bereits beim Geschädigten gewesen zu sein und die Schadensregulierung in die Wege geleitet zu haben.

