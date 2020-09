Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) - am helllichten Tage Autos aufgebrochen

Donaueschingen (ots)

Insgesamt wurden der Polizei im Laufe des Samstags insgesamt drei Autoaufbrüche aus dem Bereich Donaueschingen gemeldet. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.45 Uhr wurde an einem auf einem Wanderparkplatz zwischen Donaueschingen und Wolterdingen abgestellten Renault Kangoo mit Sigmaringer Kennzeichen die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Handschuhfach wurden verschiedene Papiere und Unterlagen entwendet. Zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr wurde auf demselben Parkplatz ein Alfa mit Schweizer Zulassung aufgebrochen. Aus dem Kofferraum wurde ein schwarzer Rucksack und diverse Schlüssel entwendet. Von 14.55 Uhr und 15.25 Uhr wurde die Scheibe eines auf dem Parkplatz beim Friedhof abgestellten Hyundai eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche samt Inhalt gestohlen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/83783 in Verbindung zu setzen (AM).

