Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Gänsen

Eckersweiler (ots)

In der Nacht vom 13.04.2020 auf den 14.04.2020 wurden aus einer Stallung hinter einem Anwesen In der Acht, in Eckersweiler, drei Pommerngänse entwendet. Der oder die unbekannten Täter betraten das Grundstück von der rückwärtigen Seite, von der K 67 kommend, öffneten die unverschlossene Stalltür und entwendeten die Tiere. Dem Tierhalter entstand ein Schaden von ca. 240 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Baumholder.

