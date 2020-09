Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/Lkrs. Rottweil) - Schlägerei vor Gaststätte - Zeugen gesucht

Dornhan (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Schlägerei, die sich am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr vor einer Gaststätte auf dem Wagnerplatz zugetragen hat. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 38-Jähriger, der hierbei schlichtend eingreifen wollte, wurde von einem Unbekannten weggestoßen woraufhin er in eine Glasscherbe fiel. Dabei zog er sich eine Schnittverletzung zu, die im Krankenhaus genäht werden musste. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Oberndorf unter der Rufnummer 07423/81010 in Verbindung zu setzen (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell