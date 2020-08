Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Zum wiederholten Mal ohne Führerschein unterwegs

Bereits zum dritten Mal wurde eine 58-Jährige am Dienstagabend in Bad Mergentheim beim Fahren ohne Führerschein ertappt. Die Frau war gegen 17.30 Uhr auf der Steinstraße mit ihrem BMW unterwegs, als sie einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Beamten stellten fest, dass die BMW-Lenkerin sich bereits zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis hinters Steuer gesetzt hatte. Sie musste ihren Schlüssel abgeben und wurde darauf hingewiesen, dass sie kein Auto fahren darf. Etwa eineinhalb Stunden später kam die Frau laut Zeugenaussagen jedoch zurück zu ihrem Fahrzeug und holte dieses mit dem Ersatzschlüssel ab. Die Frau bekommt nun zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Grünsfeld: Pedelec-Fahrerin mit Auto kollidiert

Leicht verletzt wurde eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin durch einen Unfall mit einem Ford am Dienstagabend in Grünsfeld. An der Einmündung der Abt-Wundert-Straße in die Hauptstraße übersah ein 56-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Auto die Radfahrerin wohl beim Abbiegen und kollidierte mit dieser. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro.

Tauberbischofsheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Gestürzt ist ein 75-Jähriger mit seinem Pedelec am Dienstagmittag in Tauberbischofsheim nachdem er mit dem Renault einer 39-Jährigen kollidierte. Die Frau bog gegen 12 Uhr von der Kachelstraße in die Albert-Schweizer-Straße ein. Hier unterschätzte sie wohl die Geschwindigkeit des in Richtung des Krankenhauses fahrenden Mannes. Der Pedelec-Fahrer kollidierte mit der Fahrerseite des Renaults und stürzte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro.

