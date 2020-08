Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2020

Heilbronn (ots)

Eppingen: Mit einem Messer angegriffen

In einem Mehrfamilienhaus in Eppingen kam es in der Nacht auf Montag zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Ein 61-Jähriger hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem er gegen 1 Uhr von seiner 54-jährigen Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Emil-Thoma-Straße mit einem Messer angegriffen worden war. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Ein von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung beantragter Haftbefehl wurde am Dienstagvormittag durch das zuständige Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die 54-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 61-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf aufgenommen.

