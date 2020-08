Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte eine unbekannte Person iam Wochenende mit ihrem Fahrzeug den in Kirchardt-Berwangen geparkten Golf eines 61-Jährigen. Zwischen 20 Uhr am Smastag und 18 Uhr am Sonntag prallte die Person gegen den in der Neubaugasse abgestellten VW. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Auf diesem bleibt der 61-Jährige sitzen, sollte der Verursacher nicht gefunden werden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Sozialeinrichtung

Eine unbekannte Person gelangte in der Nacht auf Montag auf bislang unbekannte Weise in ein Gebäude einer sozialen Einrichtung in Heilbronn. Der Einbrecher betrat die Einrichtung in der Happelstraße vermutlich durch den Haupteingang. Im ersten Stock brach die Person mehrere Türen auf und stahl Bargeld in unbekannter Höhe aus einer Geldkassette. Wer die Tat beobachten konnte oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person knackte das Schloss, mit dem das Fahrrad eines 54-Jährigen am Sonntagabend in Heilbronn gesichert war und entwendete den Drahtesel. Das Fahrrad der Marke Bulls Sharptail war kurzzeitig gegen 19 Uhr in der Charlottenstraße abgestellt. Als der Mann zurückkam, fand er nur noch sein aufgetrenntes Schloss vor. Zeugen, die den Diebstahl gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Lauffen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Weil er einem entgegenkommenden LKW ausweichen musste, kam ein 19-Jähriger am Montagabend auf der Landstraße zwischen Lauffen und Ilsfeld von der Fahrbahn ab. Gegen 22 Uhr kam der LKW, vermutlich hatte der Laster eine grüne Plane, auf die Fahrbahn des 19-jährigen Peugeot-Fahrer. Dieser wich mit seinen Wagen nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Beim Unfall verletzte sich der junge Mann leicht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den LKW mit grüner Plan geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Möckmühl: Aquaplaning auf der Autobahn

Vermutlich auch aufgrund von Aquaplaning hat ein 40-Jähriger am Montagmittag auf der A81 in Richtung Würzburg die Kontrolle über seinen Opel Corsa verloren. Der Mann kollidierte gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug mit der Leiplanke zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken. Der Corsa schliff entlang der Leitplanke, geriet an deren Ende in Buschwerk und kam letztendlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Mann wurde nicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ebenfalls auf 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Unfalls in der Gegenrichtung nur wenige Minuten später. In Fahrtrichtung Stuttgart kollidierte der 49-jährige Fahrer eines Audi A3 vermutlich ebenfalls aufgrund von Aquaplaning mit der Mittelleitplanke. Der Audi musste abgeschleppt werden.

