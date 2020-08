Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Montagvormittag verunfallte ein Mann bei Wertheim mit seinem Fahrrad und wurde verletzt. Gegen 11.30 Uhr befuhr der 62-Jährige mit seinem Trekkingrad von Reicholzheim nach Wertheim. Am Ortseingang rutschte der Reifen des Fahrrads in der Mühlstraße weg, woraufhin der Radler stürzte. Dadurch verletzte sich der 62-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell