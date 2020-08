Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2020 mit mehreren Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Mit über 2,7 Promille am Steuer

Mit über 2,7 Promille war ein 38-Jähriger in der Nacht auf Montag mit seinem VW Tiguan in Buchen unterwegs. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er gegen 23.30 Uhr mit einem offensichtlich betrunkenen Mann gesprochen hatte und dieser mit einem VW davongefahren war. Eine Streife konnte den Tiguan in der Carl-Benz-Straße bei einem Schnellimbiss anhalten. Der Mann saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz. Ein Atemalkoholtest ergab 2,72 Promille. Der 38-Jährige musste seinen Führschein abgeben und die Beamten ins Krankenhaus begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Rosenberg: Kellerbrand

Vermutlich Plastikgeschirr auf einer eingeschalteten Herdplatte war die Ursache eines Brandes in Rosenberg am Sonntagnachmittag. Gegen 13.30 Uhr roch der Sohn der Familie Rauch im Treppenhaus. Der Vater entdeckte in der Kellerküche das brennende Geschirr. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Straße "An der Lücke" zügig löschen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Hardheim: Mit fast drei Promille auf dem Fahrrad

Ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer war am Sonntagnachmittag mit knapp drei Promille in Hardheim unterwegs. Der Mann wurde gegen 16.45 Uhr durch eine Streife in der Straße "Am Hoffenbach" kontrolliert. Hier konnten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss feststellen. Da der Mann knapp drei Promille hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der 39-Jährige zeigte wenig Verständnis für die Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Beamten. Durch sein Verhalten und aufgrund seines offensichtlichen Rauschzustandes wurde der Mann nach der Blutentnahme in Gewahrsam genommen. Er musste eine Nacht in einer Zelle verbringen. Auf ihn kommt nun nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, sondern auch eine Rechnung für die Übernachtung in der Zelle.

Hardheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am vergangenen Mittwoch hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen in Hardheim geparkten Peugeot beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 6.45 Uhr und 17.15 Uhr in der Wertheimer Straße auf dem unteren Parkplatz des Hardheimer Krankenhauses. Der 61-jährige Peugeot-Fahrer bleibt auf einem Schaden von 1.000 Euro sitzen, sollte der Verursacher nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Mudau: Strohballenbrand

Vermutlich ein technischer Defekt einer Arbeitsmaschine war die Ursache eines Brandes bei Mudau-Schloßau am Freitagnachmittag. Auf einem Feld nahe dem Schloßauer Ortsteil Waldauerbach geriet gegen 14.15 Uhr zunächst eine Arbeitsmaschine und in der Folge durch den Wind mehrere Strohballen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Schefflenz: Mit über zwei Promille am Lenkrad

Ein 43-Jähriger fuhr am Sonntagnachmittag betrunken mit seinem Audi durch Schefflenz. Der Mann wurde gegen 17 Uhr in der Mosbacher Straße in Unterschefflenz kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. Die Fahrt war für den Audi-Lenker beendet. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zudem muss der 43-Jährige mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag hat eine unbekannte Person in Mosbach-Diedesheim mit ihrem Fahrzeug den Hyundai eines 20-Jährigen beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 22 Uhr und 2 Uhr in der Alten Brückenstraße. Die unbekannte Person flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 20-Jährige bleibt auf dem Sachschaden von etwa 1.500 Euro sitzen, sollte der Verursacher nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Waldbrunn: Zwei Verursacher nach Unfallflucht gesucht

Gleich zweimal haben Unbekannte mit ihren Fahrzeugen einen am Freitag in Waldbrunn-Waldkatzenbach geparkten Mercedes beschädigt. Zwischen 16.15 Uhr und 20.15 Uhr stießen zwei Fahrzeuge gegen den in der Katzenbuckelstraße geparkten PKW eines 62-Jährigen und verursachten einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen konnten beide Unfälle beobachten. Bei einem Unfallverursacher soll es sich um ein Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen handeln. Weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf einen oder beide Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Gemeinsame Gaststättenkontrolle mit dem Zoll

Das Polizeirevier Mosbach führte am vergangenen Freitagabend eine gemeinsame Kontrollaktion mit Kräften des Zolls, der Stadt Mosbach und dem Landratsamt Neckar-Odenwald durch. Ziel der Kontrollen waren Gaststätten, Spielhallen und Shisha-Bars in Mosbach, Obrigheim Neckarburken, Haßmersheim und Aglasterhausen. Bei den Geschäften wurden unter anderem die Einhaltung des Gewerbe- und Arbeitsrechts kontrolliert. Hierbei wurde das Polizeirevier Mosbach von dem Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn unterstützt. Insgesamt wurden 13 Geschäfte überprüft, dabei konnten die Beamten sechs Verstöße gegen verschiedene Vorschriften, unter anderem das Gaststättengesetz und die Spielverordnung, feststellen. In drei Shisha-Bars wurden größere Tabakmengen wegen steuerrechtlichen Verstößen sichergestellt.

Haßmersheim: Roller beschädigt - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer beschädigten am Sonntagmorgen in Haßmersheim den Roller eines 31-Jährigen. Die Täter entwendeten gegen 6.30 Uhr den in der Ernst-Butz-Straße abgestellten Roller und schlugen auf diesen vermutlich mit einem Aststück ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - männlich - schmale Statur - kurze braune Haare, seitlich rasiert - schwarzes Oberteil, möglicherweise der Marke Nike - blaue Jeans - weiße Sneaker

Täter 2: - männlich - schlank - braune kurze Haare - schwarzes Oberteil - schwarze Hose - weiße Sneaker - weißer Mundschutz

Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Schefflenz: Mit 45 km/h zu schnell gemessen

Bereits am vergangenen Donnerstag führte die Polizei Mosbach Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 292 bei Schefflenz durch. Zwischen 7.15 Uhr und 9.30 Uhr konnten die Beamten insgesamt zwölf Verstöße feststellen. Das schnellste Fahrzeug wurde nach Abzug der Toleranz mit 45 Stundenkilometern zu viel gemessen. Der Fahrer des Autos muss sich gemeinsam mit zwei weiteren Fahrern auf ein Fahrverbot einstellen.

