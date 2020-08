Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwensteiner Berge: Verkehrskontrolle

Am Freitagnachmittag wurden in den Löwensteiner Bergen mehrere Verkehrskontrollen mit Motorrädern durchgeführt. Hierbei wurden von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 39 bei Hirrweiler Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Überprüfung der Fahrzeugtechnik von Motorrädern durchgeführt. Zeitgleich erfolgten auf der Landstraße bei Lautertal eine weitere Geschwindigkeitsmessung. Insgesamt wurden bei den Kontrollen 88 Verstöße festgestellt, davon 80 Geschwindigkeitsüberschreitungen und acht technische Beanstandungen an den kontrollierten Fahrzeugen. Der Geschwindigkeitsrekord an diesem Nachmittag lag bei 161 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Bad Friedrichshall: Ölspur - Zeugen gesucht!

Samstagmittag verlor ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug Öl in Bad Friedrichshall. Der Verursacher muss mit seinem Gefährt gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Jahnhalle in der Badstraße gestartet sein. Die Ölspur führte über die Deutschordenstraße in die Salinenstraße bis zu Landstraße 1096. Dann ging sie weiter in Richtung Friedensplatz in der Kocherwaldstraße. Hier verlor sich die Spur. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher der Ölspur. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07132 93710, zu melden.

Löwenstein: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagnachmittag prallte eine Frau mit ihrem Pkw bei Löwenstein im Bereich der Lohmühle gegen einen Baum. Gegen 16 Uhr geriet die 43-Jährige mit ihrem VW auf die Gegenfahrspur, woraufhin sie gegenlenkte. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die 43-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall: Graffitischmiererei - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschmierte am Sonntagabend den Eingangsbereich des Polizeipostens in Bad Friedrichshall. Der Täter begab sich gegen 21.45 Uhr zu der Polizeidienststelle und besprühte die Eingangstüre und die Klingelanlage mit roter Farbe. Anschließend flüchtete er. Eine Zeugin beobachtete den Mann und beschrieb ihn wie folgt:

- männlich - schleppender Gang - mit einem dunklen Pullover und einer Mütze bekleidet

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder der Tat machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Mit 1,5 Promille und dem Auto unterwegs

Ein 29-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Suzuki Swift in Bad Friedrichshall unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 3 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Auto in der Heilbronner Straße. Hier kam der Verdacht auf, dass der 29-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung und ergab 1,5 Promille. Der Fahrer musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

Neckarsulm: Zeuge nach Auffahrunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Neckarsulm wird ein Taxifahrer als Zeuge gesucht. Gegen 15.00 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Audi A4 auf einen verkehrsbedingt wartenden, 28-Jährigen Motorradfahrer in der Werftstraße auf. Hierbei wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zuvor soll es schon zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr, bei der eine Beleidigung und ein falsches Überholmanöver eine Rolle gespielt haben könnten, gekommen sein. Ein Taxifahrer, welcher direkt hinter den zwei Fahrzeugen mit seinem Wagen fuhr, wird nun zur Klärung des Sachverhalts gesucht. Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können und explizit der Taxifahrer, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Gundelsheim: Mehrere Pkw verkratzt - Zeugen gesucht!

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Freitag mehrere Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz in Gundelsheim. Die fünf Autos standen zwischen 22.30 Uhr und 07.15 Uhr auf den Parkflächen in der Allfelder Straße. Die Täter begaben sich in diesem Zeitraum zu den Fahrzeugen und verkratzten die Wagen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 41041, zu melden.

Bad Rappenau: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Am Freitagabend kollidierte ein Auto mit einem E-Bike in Bad Rappenau. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot in den Kreisverkehr in der Schwaigerner Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich das bereits in dem Kreisverkehr fahrende Pedelec eines 81-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, woraufhin der Radler stürzte. Durch den Unfall wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte am Freitagvormittag mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Heilbronn. Die Besitzerin stellte ihren Citroen gegen 11 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Feinkostgeschäfts in der Holzstraße. Als sie nach ungefähr 50 Minuten zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigung an dem hinteren Kotflügel ihres Wagens. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein - oder Ausparken den geparkten Citroen und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Obereisesheim: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad auf der Landstraße bei Obereisesheim werden Zeugen gesucht. Am Dienstag vergangener Woche, kollidierten gegen 19 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Toyota Auris mit dem von links herannahendes Motorrad eines 42-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch er Zweiradfahrer stürzte. Durch den Unfall wurde der 42-Jährige schwer und der 67-Jährige leicht verletzt. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 30.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der Mann mit seinem Auto die Silcherstraße bog in die Landstraße nach links ein. Hierbei übersah er vermutlich den herannahenden 42-Jährigen mit seinem Gefährt. Ob der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, Diese werden gebeten, sich bei Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Drei Betrunkene mit dem Auto unterwegs

Am vergangenen Wochenende waren drei betrunkene Personen mit ihren Fahrzeugen in Heilbronn unterwegs. In der Nacht auf Samstag verursachte ein 25-Jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Audi A5 auf einem Parkplatz in der Dammstraße einen Unfall. Gegen 1.15 Uhr touchierte er mit seinem Wagen einen Fiat Ducato. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann sich mit 1,3 Promille ans Steuer gesetzt hatte. 24 Stunden später kontrollierten Beamte eine ohne Licht und sehr auffällig fahrende 45-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Weststraße. Es stellte sich schnell heraus, was mit der Frau los war. Sie konnte bei einem Alkoholtest drei Promille nachweisen. Erneut 24 Stunden später war ein 22-Jähriger mit seinem Fiat in der Karlstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Die zwei Männer und die Frau müssen nun mit Strafanzeigen und den Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

Neuenstadt am Kocher: Polizeibeamte verletzt

Am Samstagabend wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz durch einen Betrunkenen in Neuenstadt am Kocher verletzte. Gegen 22.15 Uhr meldeten Zeugen eine betrunkene Person in der Öhringer Straße, die Passanten belästigen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife saß der alkoholisierte 24-Jährige auf der Mauer zwischen der Straße und der Freilichtbühne. Während der Kontrolle versuchte der Mann zu flüchten, was durch die Beamten verhindert wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Mann aggressiver und griff die Polizisten an. Daraufhin wurde der 24-Jährige festgenommen. Hierbei wehrte sich der Betrunkene massiv. Der Mann musste daraufhin die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Löwensteiner Berge: Verkehrskontrolle

