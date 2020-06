POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Auf dem Parkplatz der Postenbörse an der Gravenhorster Straße wurde am Donnerstag (04.06.) ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Ford Focus wurde gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Fahrzeughalter kam etwa 20 Minuten später, gegen 16.40 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurück. Dabei stellte er am vorderen linken Kotflügel die Beschädigung fest. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

