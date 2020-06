Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (04.06.) meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an, dass auf der Telgter Straße in Höhe der Hausnummer 25 ein Telefonmast aus Holz abgeknickt sei. Zudem seien die Telefonleitungen abgerissen. Polizeibeamte vor Ort stellten anhand der vorhandenen Spuren fest, dass ein größeres Fahrzeug gegen den Mast gefahren war. Der dabei entstandene Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei 3000 Euro liegen. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.

