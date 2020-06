Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruchsversuch

Mettingen (ots)

Unbekannte haben versucht in ein Einfamilienhaus in der Südstraße einzudringen. Die Täter haben am Sonntag (07.06.) zwischen 01.30 Uhr und 08.00 Uhr versucht mehrere Türen an dem Gebäude aufzuhebeln. Dies misslang ihnen aber. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

