Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Enkeltrickbetrüger am Telefon

Schalksmühle (ots)

Die Enkeltrick-Masche bringt Betrügern immer wieder hohe Summen. Am Montag suchten sie in Schalksmühle nach Opfern. Drei Senioren informierten die Polizei. Ein Ehepaar ließ sich am Montag zunächst auf das Gespräch ein. "Erkennst du mich nicht, ...?"

Der Ablauf dieser Betrügereien läuft oft nach demselben Schema ab: Eine Unbekannte oder ein Unbekannter melden sich bei älteren Leute am Telefon mit einer Frage. Die Opfer beginnen zu raten, wer am Telefon sein könnte und lassen sich dazu verleiten, einen Namen zu nennen. Das kann zum Beispiel die lange nicht gesehene Freundin sein oder der Enkelsohn. Die Betrüger nutzen die Hörschwäche der Angerufenen aus. Geschickt schlüpfen sie nun in die Rolle des Genannten und tischen ihren Opfern eine Lügengeschichte auf. Meist geht es entweder um eine angebliche Notlage oder um eine angeblich wahnsinnig günstige Gelegenheit, eine Wohnung zu kaufen - auf jeden Fall ums Geld. Die Täter bearbeiten ihre Opfer und drängen sie zu einer umgehenden Übergabe an einen Boten. Würden sie selbst kommen, würden die Opfer ja die Lügengeschichte erkennen.

In diesem Fall in Schalksmühle ging der Versuch ins Leere. Dennoch warnt die Polizei weiter vor der Betrugsmasche. Sie rät:

Lassen Sie sich nicht auf Namens-Ratespielchen am Telefon ein! Anrufer müssen Ihnen ihren Namen nennen. Am Telefon keine Auskünfte geben über Vermögen, Wertgegenstände oder vorhandenes Bargeld! Nicht unter Zeitdruck bringen lassen! Keine Geldübergabe an Unbekannte! Keine Fremden in die Wohnung lassen! Im Zweifel mit Freunden sprechen, Nachbarn um Hilfe bitte und die Polizei anrufen unter der 110! Die Täter suchen gezielt in Telefonverzeichnissen nach Menschen mit älteren Vornamen. Wer die Gefahr solcher Anrufe von Enkeltrick-Betrügern oder falschen Polizeibeamten verringern will, der sollte sich entweder ganz oder zumindest den/die Vornamen streichen lassen. Menschen mit älteren Verwandten, Bekannten oder Nachbarn sollten auch diese Betrugsmasche immer wieder thematisieren und warnen. Schon öfter wurden akute Betrügereien durch aufmerksame Nachbarn, Bankangestellte oder Taxifahrer verhindert.

