Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baucontainer aufgebrochen

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind am langen Wochenende sind an der Attendorner Straße in einen Baucontainer eingedrungen. Dabei versetzten sie möglicherweise den neben dem Container parkenden Radlader. Aus dem verschlossenen Container wurden eine Flex und ein Stromaggregat gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell