Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe/Auto durchsucht

Menden (ots)

Unbekannte Strippenzieher sind an dem langen Wochenende in einen Rohbau an der Heidestraße eingedrungen. Sie zogen mehrere hundert Meter bereits unter der Decke verlegter Kabel heraus und transportierten sie ab. Zu dem Materialverlust kommt ein erheblicher Schaden durch nun nötige Mehrarbeit.

An der Zeppelinstraße wurde in der Nacht zum Montag ein schwarzer Touran durchsucht. Der unbekannte Täter nahm lediglich den Fahrzeugschein aus dem Handschuhfach.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

