Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw ausgeschlachtet/Stern abgebrochen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag an der Giesestraße einen schwarzen Audi Q5 ausgeschlachtet. Sie schlugen die hintere linke Scheibe des Fahrzeugs ein und bauten Navigations-/Audio-System, Klimaanlagen-Bedienelemente sowie Lenkrad samt Airbag aus. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Am Fritz-Reuter-Weg wurde in der Nacht zum Sonntag an einem Mercedes-Benz der E-Klasse der Stern an der Motorhaube abgebrochen und entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

