POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag (05.06.) ist an der Kreuzung Osningstraße / Windmühlenstraße / Sonnenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 20-jährige Rheinenserin fuhr mit ihrem Pkw gegen 16.15 Uhr auf der Osningstraße Richtung Sonnenstraße. An der Kreuzung mit der Windmühlenstraße stoppte sie ihr Fahrzeug, um dann über die Windmühlenstraße auf die Sonnenstraße zu fahren. Dabei übersah sie offensichtlich das von rechts kommende Fahrzeug einer 57-jährigen Grevenerin, die auf der Windmühlenstraße Richtung Osnabrücker Straße fuhr. Die Grevenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Rheinenserin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

