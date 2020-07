POL-HB: Nr.: 0388 --Komm hol das Lasso raus...(mit Foto)

Polizei Bremen

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Nußhorn Zeit: 02.07.20, 00.30 Uhr

...so wie ein Kalb in der fremden Stadt, in der die Hilfe noch einen Namen hat. Zwei Polizisten, wie besessen auf der Suche nach Dir, jede Gefahr nahmen sie ins Visier... Das Kalb Hugo reiste am Mittwoch alleine in die große Stadt, wohl auf der Suche nach Futter oder einem neuen Herzblatt. Hugo ließ sich durch die Straße Nußhorn irritieren, denn Nahrung konnte er dort nicht anvisieren. Anwohner riefen schnell die Polizei und zwei junge Einsatzkräfte eilten herbei. Das Duo holte ein Lasso raus und machte dem Ausflug den Garaus. Schließlich der Hinweis von mehreren Leuten, die Kuh stammt von einem Hof in Oyten. Der Bauer erschien sofort vor Ort, ergriff das Kalb und fuhr es fort.

