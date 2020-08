POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach-Waldstadt: Vermeintlicher Küchenbrand

Am Montagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Küchenbrand in Mosbach-Waldstadt aus. Gegen 14.30 Uhr meldeten Zeugen einen Wohnungsbrand in der Lerchenstraße, da es aus einem Fenster qualmen würde. Die Einsatzkräfte stellten die Ursache schnell fest. Ein 80-jähriger Bewohner hatte in der Küche vergessen einen Kochtopf vom Herd zu nehmen, bevor er das Haus verließ. Daraufhin begannen die Kartoffeln zu schmoren und zu qualmen. Verletzt wurde niemand und es entstand kein Sachschaden.

B292/ Aglasterhausen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine 36-Jährige verursachte am Montagabend einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen. Gegen 18.45 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Hyundai die Bundesstraße und geriet aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 70-Jährigen wich mit seinem Mercedes nach rechts aus, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin des Hyundai und ihre vier Insassen im Alter von einem Jahr bis 13 Jahren leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Buchen-Hettingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug am Montagnachmittag einen geparkten Pkw in Buchen-Hettingen. Die Besitzerin des Wagens stellte ihren Dacia Duster gegen 13.30 Uhr in der Straße "Im Steingarten" ab. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden am linken Heck ihres Wagens. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Dacia. Zeugen des Unfallgeschehens und Zeugen, die Angaben zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Illegal Müll entsorgt - Zeugen gesucht!

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Wochen illegal Müll in Buchen. Bereits am Montag vergangener Woche fand eine Frau den Bauschutt, Sperrmüll und diverser anderer Schrott in einem Flurstück in der Nähe der Eisenbahnstraße. Nun sucht die Polizei nach dem Umweltsünder. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Mülls machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

