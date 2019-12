Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Vereinsgaststätte; Tatverdächtiger Dank Zeugen schnell ermittelt

Sinsheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Vereinsgaststätte im Sportplatzweg im Stadtteil Dühren wurden am frühen Samstagmorgen eine Vielzahl Getränken in Kisten (alkoholische und antialkoholische), mehrere Kilo Fleisch und Fisch (Tiefkühl- und Kühlschrankware) sowie Leergut im Einkaufswert von insgesamt nahezu 1.000.- Euro entwendet. Die Beute wurde mit einem Sprinter abtransportiert.

Hinweise eines Zeugen brachten die Ermittler auf die Spur eines von zwei Tatverdächtigen, die mit dem Tatfahrzeug kurz nach 4 Uhr davonfuhren.

Der 29-jährige Verdächtige wurde am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Heidelberg festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Teile der Beute, Getränke, Fleisch- und Fischwaren, sichergestellt.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Angelbachtal auch zum noch unbekannten Komplizen dauern an.

