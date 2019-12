Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Auto zerkratzt und erheblichen Schaden verursacht; Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Bereits am Freitag, zwischen 16.30-19.30 Uhr wurde der Lack eines Jaguar F-Type zerkratzt, vor einem Einkaufszentrum in der in der Südtangente geparkt war. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000.- Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0.

