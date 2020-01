Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkene 68-Jährige fährt gegen Baum und flüchtet: Festnahme bei Fahndung

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Eine Unfallflucht in Vellmar rief in der Nacht zum heutigen Donnerstag die Polizei auf den Plan. Ein VW war auf der Harleshäuser Straße in einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Polizisten des Reviers Mitte fehlte von der Fahrerin des demolierten Autos zunächst jede Spur. Bei der anschließenden Fahndung gelang ihnen dann die Festnahme einer betrunkenen 68-jährigen Tatverdächtigen, die nach den ersten Ermittlungen ins Visier der Polizisten geraten war. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizeibeamten des Kasseler Innenstadtreviers berichten, hatten Zeugen den Unfall gegen 1 Uhr bei der Polizei gemeldet. Als die Streifen wenige Minuten später eintrafen, fanden sie den VW leer auf. Die unverletzte 68-Jährige aus Vellmar konnten die Polizisten nur kurze Zeit später bei ihrer Fahndung aufspüren und nahmen die erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Frau mit auf das Revier. Die von einem Arzt entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über den Alkoholisierungsgrad der 68-Jährigen geben. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie in dem Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war anschließend zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden an dem abgeknickten Baum lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

