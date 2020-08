Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Berlichingen: Clubheim ausgeraubt

Unbekannte verschafften sich am Montag Zugang zu einem Clubheim in Schöntal-Berlichingen und stahlen dort eine höhere Summe Bargeld. Die Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 19.15 Uhr in das Gebäude an der Schöntaler Straße ein und nahmen einen vierstelligen Eurobetrag an sich sowie zahlreiche Bons. Der Polizeiposten Krautheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Montag im Bereich um das Clubheim verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Forchtenberg: LKW Anhänger brach in der Kurve aus

Vermutlich weil ein LKW-Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen angepasst hatte, kam es am Montagnachmittag bei Forchtenberg zum Unfall. Der 55-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Zweiflingen-Orendelsall und Forchtenberg. In einer Rechtskurve brach der Anhänger seines LKWs aus und prallte auf den entgegenkommenden Mercedes eines 89-Jährigen. Der Senior blieb, wie auch der Fahrer des LKWs, unverletzt. Der Mercedes war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell