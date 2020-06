Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Räder von geparktem Pkw gestohlen

Zeugen gesucht

Adenau (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.06.2020, 18:00 Uhr und Freitag, 12.06.2020, 19:30 Uhr wurden in der Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet Meuspath am Nürburgring von einem dort geparkten blauen BMW (3er Reihe) die vier Kompletträder (Reifen und Felgen) abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug wurde anschließend auf Altreifen und -felgen aufgebockt. Es werden Zeugen gesucht, welche im fraglichen Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.- Nr.: 02691-9250 an die Polizeiinspektion Adenau erbeten.

Leßmann, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250

www.polizei.rlp.de/pi.adenau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell